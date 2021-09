Roma, passi in avanti per il rinnovo di Pellegrini. Per l'intesa servirà un altro incontro

Passi in avanti nella trattativa per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini con la Roma. Nella giornata di ieri c'è stato un colloquio fra il dg giallorosso Tiago Pinto e i rappresentanti della Gp Soccer Management, Giampiero Pocetta e Giovanni Ferro. Un incontro di quasi due ore, ma sarà necessario rivedersi di nuovo. Gli agente del centrocampista hanno chiesto un ingaggio vicino ai 4 milioni di euro, bonus compresi, il più importante della Roma insieme a quello di Tammy Abraham. Per farlo bisognerà sforare il tetto ingaggi che la società ha imposto a inizio stagione. Tiago Pinto, dopo aver riferito ai Friedkin, tornerà a convocare Pocetta e Ferro entro due o tre giorni. Pellegrini è stato informato dell’esito della trattativa, lui non vede l’ora di chiudere questa storia, alla Roma è felice, è entusiasta di Mourinho e la società farà di tutto per accontentarlo. Anche gli agenti lavorano per arrivare all’obiettivo. Lorenzo è molto contento in questo momento e vuole aiutare la Roma a vincere. Anche domani scenderà in campo da titolare contro il Cska Sofia. In questo inizio di stagione il capitano è sempre stato protagonista. Lo riporta Il Corriere dello Sport