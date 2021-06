Roma, Pastore valuta il ritorno in Argentina: servirà una risoluzione con buonuscita

Il Flaco Pastore verso il ritorno in patria. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, il trequartista della Roma starebbe valutando il ritorno in argentina. Per farlo pero servirà un incontro con la Roma per parlare di una risoluzione con buonuscita, visto che il giocatore è legato ai giallorossi fino al 2023.