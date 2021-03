Roma, Pau Lopez: "Abbiamo meritato di perdere. Testa a Kiev e poi Napoli"

Il portiere giallorosso Pau Lopez ha così commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta di Parma: "Ha ragione il mister, nel primo tempo siamo stati una Roma molto lenta, non abbiamo giocato bene. Poi abbiamo preso un gol evitabile. La partita cambia e diventa complicata. All'andata avevamo fatto gol prima di loro e poi le partite cambiano. Oggi non siamo stati la Roma delle ultime partite".

Percepisci una crescita in questa squadra rispetto all'anno scorso?

"Certo, siamo migliorati. Ma oggi è difficile dire qualcosa di positivo. Erano tre punti importanti. Ci sono tante squadre per il quarto posto e non possiamo perdere punti così. Ma questo è il calcio, oggi abbiamo meritato di perdere".

Cosa dice a se stesso in vista delle prossime sfide?

"Il mister non parla a fine gara, ma quasi nessuno oggi ha parlato. Sappiamo di aver sbagliato. Non era il momento di dire niente se non chiedere scusa perché era una partita molto importante. Dobbiamo andare a Kiev e non pensare che sarà facile. Poi il Napoli, che sarà una finale per noi".