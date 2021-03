Roma, Pau Lopez onesto: "Il rigore non c'entra, oggi Parma meglio di noi"

vedi letture

Parlando a RomaTv dopo il ko di Parma, Pau Lopez ha analizza così la prova della sua squadra: “La partita non è stata positiva, siamo stati lenti e abbiamo fatto fatica ad entrare in area. Il gol si poteva evitare, da lì cambia tutto. Di solito indirizziamo le partite e poi ci apriamo gli spazi, oggi è accaduto il contrario. Loro sono stati bravi in contropiede, non siamo stati quelli delle ultime partite”.

C’è stanchezza?

“Vogliamo giocare, non penso che sia un problema di stanchezza, abbiamo perso perché abbiamo subito un gol da evitare e la partita è diventata diversa. Abbiamo avuto qualche occasione per pareggiare e il loro portiere è stato bravo. Poi loro ci hanno colpito in contropiede”.

Il rigore era da rivedere?

“Abbiamo avuto una riunione prima del campionato dove ci hanno detto che il VAR in quelle occasioni non può entrare. Il VAR entra in pratica quando c’è un errore chiaro, se c’è un contatto difficilmente l’arbitro può andare a rivederlo. Lascio a voi dire se è rigore o meno, gli arbitri fanno il loro meglio, oggi non abbiamo perso per colpa loro, nei novanta minuti il Parma è stato meglio di noi”.

Come mai la Roma non è stata capace di sfruttare altre strategie?

“Abbiamo preso gol all’inizio e la squadra non è riuscita a fare quello che facciamo di solito. Abbiamo sbagliato tanti passaggi e il pallone circolava lento. La partita cambia ma è vero che non siamo riusciti a fare qualcosa di diverso, mancava tanto per poter provare a rimontare”.