Roma, Pau Lopez: "Stasera è fondamentale vincere. Sto bene e voglio aiutare la squadra"

Poco prima della gara contro il Benevento, il portiere della Roma, Pau Lopez, ha parlato a Roma Tv: "Non sarà una partita facile, in Serie A è difficile vincere contro tutte ma dobbiamo cercare di portare a casa i tre punti. Dobbiamo scendere in campo con la testa giusta, per noi è troppo importante arrivare a questo successo. Aiutare la squadra è una cosa positiva per me, sto bene e voglio proseguire il momento positivo".