Roma, Pellegrini al centro dei piani di Fonseca ma aspetta ancora una chiamata per il rinnovo

Dopo il rinnovo di Roger Ibanez, in casa Roma è il tempo di pensare anche ad altri prolungamenti ritenuti da tutti imprescindibili. Uno di questi è quello relativo a Lorenzo Pellegrini, centrocampista che ha ereditato la fascia da capitano dopo il "taglio" a Dzeko che però sta ancora aspettando una chiamata dal club di Friedkin per intavolare la trattativa. Non ci sono dubbi sulla volontà del giocatore di proseguire la propria carriera in giallorosso, ma questi ritardi non fanno bene alla potenziale trattativa. A riportarlo è Il Messaggero.