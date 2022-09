Roma, Pellegrini: "Dobbiamo compattarci subito e non perdere l'entusiasmo"

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ha parlato al termine della sconfitta per 2-1 subita in Europa League contro il Ludogorets in Bulgaria: "Abbiamo avuto tante occasioni, ma ora dobbiamo compattarci perché lunedì siamo di nuovo in campo. Oggi volevamo vincere ma abbiamo sbagliato tanto davanti, più che in difesa".

È stata una questione di centimetri come a Udine?

"Dobbiamo continuare ad avere entusiasmo. Dobbiamo lavorare duro come facciamo ogni giorno a Trigoria. È normale che si debba puntare a fare di più".

Lunedì ci sarà subito l'occasione per riprendersi.

"Abbiamo molte possibilità ed è importante giocare ogni tre giorni anche se abbiamo diversi giocatori fuori. Dobbiamo compattarci dopo due ko di fila e già lunedì dobbiamo cambiare passo".