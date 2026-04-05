Live TMW Roma, Pellegrini: “Dobbiamo ripartire, cercando di fare qualcosa in più. Lotteremo fino alla fine"

La Roma crolla 5-2 a San Siro e frena la sua corsa alla zona Champions League. Nella conferenza stampa post partita a San Siro è interviene Lorenzo Pellegrini

Come si spiega la sconfitta?

“Io credo che il primo tempo sia stato ottimo, dopo aver preso gol subito non è facile giocare così. Dopo averla pareggiata sentivamo di poter fare qualcosa in più e il gol alla fine del primo tempo ci ha un po’ tagliato le gambe, poi il terzo gol ci ha fatto crollare e non deve succedere. L’Inter è veramente forte e le facciamo i complimenti. Dobbiamo ripartire subito e continuare così, cercando di fare qualcosa in più per portare gli episodi dalla nostra parte”.

Perchè non si riesce mai a fare lo scatto in avanti?

“La parte finale del campionato è stata eccezionale, io quello che credo è che molto più in generale gli anni prima si arrivava alla fine del campionato un po’ corti anche a livello fisico. L’impressione negli anni precedenti era questa, la voglia di vincere una coppa ti porta via energie. Quello che è successo l’anno scorso è stato diverso, siamo stati ad un punto dalla Champions. Questo gruppo dà tutto, oggi abbiamo perso contro una squadra più forte di noi e sicuramente possiamo migliorare. Il finale di stagione sarà impegnativo, lotteremo fino alla fine. Nessuno darà un centimetro in meno".

Hai scambiato la maglia con Mkhitaryan, che ricordi hai e che rapporto hai con lui?

"Lui è una persona davvero speciale, ogni tanto ci sentiamo ancora e lo stimo molto. Lui è un giocatore e una persona eccezionale, tutte le sue magliette le tengo con cura a casa mia".

23.50 - termina la conferenza stampa