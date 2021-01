Roma, Pellegrini: "Frattura Dzeko-Fonseca? Siamo uniti, pensiamo a vincere con lo Spezia"

vedi letture

Pochi minuti all'inizio di Roma-Spezia, partita decisiva per il futuro del tecnico Fonseca. A prendere la parola è Lorenzo Pellegrini che, nonostante qualche noia fisica, ai microfoni di Sky Sport, sottolinea come una vittoria sia d'obbliga per i giallorossi: "Abbiamo valutato insieme a tutti il da farsi, abbiamo tante assenze e mi sono messo a disposizione come facciamo tutti sempre. Frattura Fonseca-Dzeko? Io non penso che in questo momento si debba parlare di questo. Noi siamo molti uniti all'interno, oggi conta vincere perchè aiuta a risolvere tutti i problemi, ammesso che ci siano", le sue parole.