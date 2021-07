Roma-Pellegrini, si lavora per il rinnovo. Giorni decisivi per il centrocampista giallorosso

vedi letture

Saranno giorni decisivi per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma - come riportato da Sky Sport - ha avviato i colloqui con il club per trovare un accordo, già nei giorni scorsi il procuratore del calciatore è stato avvistato a Trigoria. Nelle prossime ore verranno gettate le basi per la firma del nuovo acordo, ma non dovrebbero esserci particolari problemi per il prolungamento fino al 2026.