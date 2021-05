Roma, presentazione top per Mourinho: l'idea è di aprire l'Olimpico per 20mila tifosi

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma vorrebbe presentare José Mourinho in grande stile e complice il via libera per la riapertura degli stadi a partire da giugno, l'idea potrebbe essere proprio quella di presentarlo direttamente all'Olimpico dove potrebbero presentarsi fino a 20mila romanisti in festa.