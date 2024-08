Roma, prima offerta per Assignon: proposto un prestito con diritto al Rennes

Prima mossa ufficiale della Roma per Lorenz Assignon, esterno destro classe 2000 del Rennes. Stando, infatti, a quanto riportato da SkySport il club capitolino avrebbe messo sul piatto (per il momento verbalmente e domani per scritto) per i colleghi d'oltralpe una proposta di prestito con diritto di riscatto.

Offerta, questa, che da Rennes per il momento hanno rispedito al mittente ribadendo la volontà di cedere il giocatore solo a titolo definitivo.

Assignon (24) è un prodotto del vivaio del Rennes, ma la scorsa stagione l'ha vissuta per metà in prestito al Burnely, in Premier League, collezionando 15 presenze e un gol. Con i rossoneri francesi, invece, il ruolino di marcia parla di 64 presenze e 3 gol con la Prima Squadra e 24 con 3 gol con la Squadra B. In precedenza il ragazzo nativo di Grasse ha militato per sei mesi anche al Bastia con 13 gettoni ed una rete all'attivo.