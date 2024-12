Roma, Ranieri: "Cancellata la ripresa di Como, ora sblocchiamoci anche fuori casa"

vedi letture

Il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Parma vinto per 5-0.

E' la Roma migliore della stagione?

"Non lo so, ma dobbiamo migliorare. C'era da cancellare il secondo tempo di Como e i ragazzi l'hanno fatto: adesso sotto con la prossima partita fuori casa, dobbiamo svegliarci e fare bene anche lì".

Non ha fatto cambi: è questa la Roma che ha in testa?

"Non è detto, non ho fatto cambi perché ho visto che stavano interpretando bene la partita. Volevo solo far continuare chi aveva iniziare la partita".

Hummels, Paredes e Dybala: cosa dire di loro?

"Per me Paulo quando sta bene gioca, poi se vedo che la partita ha bisogno di altro lo tolgo. C'è differenza tra una Roma con Dybala e una Roma senza. Su Hummels c'è poco da dire: quando lui mi dice che sta bene gioca e lo stesso vale per Paredes. Questo sono i giocatori che a me piacciono: hanno esperienza e sanno comandare il ritmo della gara".

Bella opportunità affrontare Milan e Lazio dopo questa vittoria?

"Dobbiamo giocare partita dopo partita e tirarci fuori dalle sabbie mobili. Contento di questi ragazzi, aspettiamo la prova di San Siro per capire cosa possiamo fare da grandi".

Contento della prova di Dovbyk?

"Contento per come si è mosso e per come ha dialogato con i compagni. Deve tirare anche di prima, non deve avere paura di sbagliare".