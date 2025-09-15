Ufficiale Roma, rinnova il baby Di Nunzio: il centrocampista ha firmato fino al 2027

La Roma attraverso un comunicato ha ufficializzato il rinnovo di Alessandro Di Nunzio fino al 2027. Questo il comunicato della società: "L'AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Alessandro Di Nunzio fino al 2027 con opzione di prolungamento di un anno a favore del Club. Classe 2007, nato a Roma, il talentuoso centrocampista della Primavera è cresciuto nel settore giovanile giallorosso, nel quale è entrato nel 2016.

Nella stagione 2022/2023 si è laureato campione d'Italia con la maglia della Roma nella categoria Under 16, riuscendo a ripetersi anche l'anno successivo nella categoria Under 17. Inoltre, è stato tra gli artefici in campo dell'Europeo vinto dall'Italia Under 17 nel 2024. Ora è pronto a continuare il suo percorso in giallorosso e a disputare una nuova stagione da protagonista nella squadra Primavera. Congratulazioni, Alessandro!".

Di Nunzio milita nella Roma U20 e il suo ruolo principale è il numero 8 versatile. Alto 1,70 m, sinistro di piede, è un prodotto del vivaio giallorosso e ha già attirato attenzioni per il suo potenziale, ispirandosi a figure come Francesco Totti e Daniele De Rossi. Ora colonna portante dell'Under 19, ha iniziato il suo percorso nelle nazionali giovanili italiane dal settore Under 16, salendo progressivamente nelle categorie giovanili azzurre.