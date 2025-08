Roma, rinnovo difficile e addio fascia. Per Pellegrini si accendono le sirene della Premier

C'è aria di rinnovamento in casa Roma. Con Lorenzo Pellegrini ai box per infortunio e un rientro previsto non prima di un mese, il suo futuro con la maglia giallorossa sembra sempre più incerto. La scadenza del contratto nel 2026 e l'assenza di recenti contatti per un rinnovo fanno pensare che il club stia valutando nuove opzioni, come dimostra anche la decisione riguardo alla fascia di capitano.

Secondo quanto riportato da Radio CRC, la situazione ha catturato l'attenzione di diversi club di Premier League. In particolare, Crystal Palace e Bournemouth stanno seguendo con interesse il centrocampista classe 1996, pronti a fare un'offerta nelle prossime settimane.

La Roma, dal canto suo, ha cambiato approccio nei confronti del suo numero 7, che non è più considerato incedibile. Il club capitolino è aperto ad ascoltare proposte, a patto che la valutazione economica sia ritenuta adeguata. Al momento non ci sono trattative ufficiali in corso, ma la pista inglese sembra farsi sempre più concreta, pronta a segnare un nuovo capitolo nella carriera di Lorenzo Pellegrini.