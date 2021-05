Roma, Samuel apre al ritorno a Trigoria da vice-Mourinho ma solo dopo la Copa America

Walter Samuel è la scelta di José Mourinho per ricoprire il ruolo di vice allenatore in vista della prossima stagione. L'ex difensore, attualmente vice del Ct Scaloni nella Nazionale argentina, è molto tentato dalla proposta dello Special One e sarebbe disponibile per il ritorno a Trigoria, ma solo dopo la fine della Copa America, ovvero dopo l'11 luglio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.