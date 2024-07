Roma, Sangaré: "Quando mi ha chiamato De Rossi pensavo fosse uno scherzo. E invece..."

Buba Sangaré è stato il primo acquisto della nuova stagione della Roma e in un'intervista a COPE ha parlato così della nuova esperienza in Serie A, con la maglia giallorossa:

Come hai vissuto la firma del contratto?

"Pensavo che l'avrei vissuto più nervosamente. Sono stato abbastanza calmo, davvero".

Ti ha chiamato De Rossi. Sei molto giovane, sai che tipo di calciatore è stato?

"Sì, sì. Sapevo chi era. All'inizio non credevo molto che mi stesse chiamando lui, pensavo che mi stessero facendo uno scherzo. Mi ha detto che la Roma era interessata a me".

Cosa significa per te?

"È pazzesco".

Vai in Italia, dove andrai a vivere?

"Nella residenza della Roma".

Sarai in contatto con la prima squadra?

"Sì, farò il precampionato con la prima squadra".

Cosa ti ha sorpreso di più?

"Trigoria è immensa, non ho avuto il tempo di vederla intera (ride)".

Quando inizi gli allenamenti?

"Inizio il 6 luglio".

Chi hai più voglia di vedere?

"Dybala (ride)".

Questo il comunicato del club giallorosso sull'arrivo del laterale: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Buba Sangaré dal Levante a titolo definitivo. Difensore esterno classe 2007 – di piede destro – nato in Spagna ad Elche e di origini maliane, Sangaré vanta già presenze in Liga e Coppa del Re, collezionate proprio con il Levante. Con la rappresentativa spagnola, invece, ha partecipato all'Europeo di categoria under 17. Benvenuto a Roma, Buba!".