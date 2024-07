Roma, senti Paredes: "Tornerò al Boca e porterò Dybala con me: lo sto facendo impazzire"

Leandro Paredes dichiara amore al Boca Juniors e chiama Paulo Dybala a seguirlo. Ecco le sue parole riportate da TycSports: "Sto facendo impazzire Paulo, voglio tornare al Boca e portarlo con me, ma sarà difficile. Lui è cresciuto nell'Instituto e poi non so se voglia giocare ancora in Argentina. Abbiamo visto insieme la finale della Libertadores a casa. Mio figlio ha iniziato a piangere e gli ho detto di stare calmo che papà sarebbe tornato insieme allo zio Paulo".

Paredes ha poi detto: "Quando me ne sono andato a 18 anni ho detto che volevo ritirarmi qui un giorno. Il mio sogno è questo. Non stabilisco scadenze o date, vivo la mia carriera giorno per giorno. Riquelme mi ha detto che non mi chiamerà, che posso tornare quando voglio".

Il centrocampista racconta poi di un aneddoto risalente a quando stava per trasferirsi fra gli eterni rivali del River Plate: "Quando avevo 5 anni, il River venne a prendermi e i miei genitori avevano organizzato quasi tutto. Sono tornato dalla cena, mi sono chiuso in camera e ho iniziato a piangere. Mia sorella maggiore è venuta, è uscita dalla stanza e ha detto: "mio fratello non giocherà per il River". Si rese conto che non volevo saperne nulla. Da lì è cambiato tutto e sei mesi dopo il Boca si è presentato".