Roma, si pensa al futuro: Sarri in pole per la panchina giallorossa

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport la Roma, a meno di clamorosi colpi di scena, a fine stagione camberà allenatore. Il nome in pole per la panchina giallorossa è quello di Maurizio Sarri. In questi giorni l'agente Fali Ramadani è in Italia, probabilmente per sistemare il futuro del suo assistito. Anche perché tecnicamente ancora Sarri è legato da un contratto alla Juventus. Il nome del tecnico toscano è il più appetibile, considerando che arrivare ad Allegri è dura.