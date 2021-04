Roma, Smalling non è ancora pronto. Fonseca: "Valutiamo giorno dopo giorno..."

"Come sta Smalling? Vediamo, valutiamo la sua situazione giorno dopo giorno. Ha iniziato a lavorare in campo e quando avrà fiducia tornerà". A dirlo, alla vigilia della sfida contro il Torino, l'allenatore della Roma Paulo Fonseca che ha così risposto alla domanda relativa al ritorno in campo del difensore inglese. Sull'impiego di Javier Pastore non s'è invece sbilanciato. "Giocherà dal primo minuto? Dovete aspettare domani", ha detto il manager portoghese.

