Roma, Smalling punta al ritorno contro il Lecce: ma il suo futuro è più che mai in bilico

vedi letture

Ancora un guaio fisico per Chris Smalling. Il difensore della Roma ha passato tutta la parte centrale della stagione, e anche di più, ai box. Dopo aver giocato le prime tre giornate di campionato, l'inglese ha dovuto vedere i propri compagni giocare dalla tribuna a causa di una tendente al ginocchio che lo ha fatto stare fuori per sei mesi prima del ritorno in panchina nella sfida casalinga contro l'Inter e il ritorno in campo contro il Frosinone. Poi il match da titolare contro il Toro, la mezz'ora finale contro il Monza e poi di nuovo stop.

Contusione alla caviglia

Prima della trasferta contro la Fiorentina Smalling si è fermato nuovamente. Molti pensavano ad un riacutizzarsi della tendente ma il realtà si trattava di una contusione alla caviglia rimediata in allenamento. Assente contro i viola e contro il Sassuolo, il difensore ha messo nel mirino la sfida del lunedì di Pasquetta contro il Lecce alla ripresa del campionato.

Possibile partenza

Tiene però banco anche la sua situazione per quanto riguarda il futuro. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, la società sarebbe pronta a privarsi di lui anche se per il momento non sarebbero arrivate offerte. C'è un'ipotesi Arabia Saudita che potrebbe ripresentare un'offerta ma al momento resta incertezza.