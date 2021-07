Roma, sondaggio con l'Inter per Dimarco: è il nome più concreto per la fascia sinistra

vedi letture

A causa dell'infortunio di Leonardo Spinazzola la Roma si è messa alla ricerca di un terzino sinistro. Secondo Il Messaggero, il nome più concreto è quello di Federico Dimarco, per il quale è stato fatto un sondaggio con l'Inter. La richiesta di 10 milioni, però, rende tutto più complicato. Il quotidiano scrive, inoltre, che gli altri nomi valutati, ossia Emerson Palmieri, Marcos Alonso, Grimaldo e Mykolenko, sono stati proposti dai rispettivi entourage.

Con Spinazzola out diversi mesi, la Roma è alla ricerca di un terzino sinistro. Come scrive Il Messaggero, l'unico sondaggio effettuato è stato quello con l'Inter per Dimarco, ma la richiesta di 10 milioni di euro ha frenato gli accordi. Invece, gli altri nomi accostati come Emerson Palmieri, Marcos Alonso, Grimaldo e Mykolenko sono esclusive proposte da parte dei procuratori.