Roma, Soulé: "Con Gasp sta andando benissimo. Vogliamo arrivare in fondo dappertutto"

Matias Soule è stato tra gli uomini copertina del finale di stagione della Roma e ora, nonostante il rientro imminente di Dybala, punta a confermarsi con il nuovo tecnico Gian Piero Gasperini. "Sta andando benissimo con lui" ha raccontato l'argentino a Il Tempo: "Ci sta aiutando molto, piano piano stiamo capendo le idee che ha, sono molto offensive, vuole provare a tenere palla, uscire dal basso, cosa che magari non facevamo tanto prima. Soprattutto a me piace tanto avere il pallino del gioco. Ogni giorno ci adattiamo sempre di più al suo gioco".

Com'è stato questo suo primo anno a Roma?

"All'inizio non è stato bellissimo, ci sono state un po' di difficoltà della squadra e anche individualmente. Però piano piano, dopo l'arrivo di mister Ranieri, ho ritrovato la tranquillità e la fiducia di cui avevo bisogno. Giocando semplice ogni volta e provando a dare sempre di più, sono migliorate un po' le cose, soprattutto alla fine della stagione. Adesso mi trovo molto bene, con piena fiducia".

A gennaio poteva andare via…

"Sì, ho avuto qualche offerta e quindi ho dovuto parlare con il mister per chiedergli cosa voleva fare con me, volevo capire se avrei continuato a non giocare e quindi se era meglio andare via per avere minuti. Però parlando con lui mi ha detto che mi avrebbe dato le mie opportunità e che sarebbe arrivato un bel momento per me. Devo ringraziarlo, perché mi ha dato fiducia e tranquillità per esprimermi al meglio. C’è la voglia di fare bene tutto l’anno, spero di poter iniziare come ho finito l'anno scorso".

Quali sono gli obiettivi di quest’anno?

"Vogliamo arrivare fino in fondo in tutte le competizioni, in campionato, Europa League e Coppa Italia. L'anno scorso abbiamo quasi raggiunto l’obiettivo di entrare in Champions League, ci è mancato solo un punto".