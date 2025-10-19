Roma, Soulé: "Sul gol pensavamo ci fosse fuorigioco. Dybala? Acerbi non lo mollava..."

Dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Inter, la Roma si lecca le ferite. Matias Soule, uno dei leader tecnici della squadra, è intervenuto in conferenza stampa, cercando di spiegare il brusco stop dell'Olimpico: "Non siamo partiti bene, pensavamo che sul gol ci fosse fuorigioco. Poi nella ripresa siamo stati più attenti: loro sono forti e conoscevamo l’importanza di questa partita. Peccato, dobbiamo iniziare ogni gara come abbiamo fatto nel secondo tempo".

Cosa cambia quando gioca con Dybala rispetto a quando non c'è?

"Cerco di giocargli più addosso, mentre con una punta ho più profondità. Oggi in mezzo al campo non c’era molto spazio e, quando cercavo Paulo, c’era Acerbi che non lo mollava. Dobbiamo continuare a lavorare, ma nel secondo tempo è andata meglio. Serve impegno e la voglia di andare oltre".

