Soulé: "Dobbiamo ripartire dal secondo tempo con l'Inter. Gasperini mi lascia libertà di esprimermi"

Il fantasista della Roma, Matias Soulé commenta il ko dei giallorossi contro l'Inter. Ecco le sue parole a Sky:

Primo tempo di sofferenza, secondo di arrembaggio

"Quello che abbiamo fatto nel secondo tempo dovevamo farlo anche nel primo, che non è stato bello. Poi nella ripresa essendo sotto abbiamo cercato di riprenderla. Ripartiamo da qua, sappiamo che l'Inter è la più forte".

Roma che segna poco

"Quel che dobbiamo fare è segnare di più. I punti fin qui ottenuti sono arrivati con sofferenza, 1-0 e col minimo. Dobbiamo pensare a migliorarci ogni settimana per poter raggiungere gli obiettivi".

Sulla fiducia di Gasperini

"Avere la fiducia dell'allenatore, dei miei compagni e della mia gente è la cosa più importante. Me la sto guadagnando lavorando, cercando di fare le cose semplici. Poi il resto viene una volta che acquisisci fiducia. La libertà che mi lascia esprimermi è quella che mi dice lui. I gol fatti sono perché lui mi dice di crederci. Mi sento molto bene, mi piace avere sempre la palla sui piedi e questo mi dà più fiducia",