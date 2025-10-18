Roma, Soulé: "Vogliamo restare in alto, ma potevamo giocarla meglio"

Al termine del match vinto dall'Inter contro la Roma, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'attaccante dei giallorossi, Matias Soulé.

L'analisi del match.

"Dovevamo spingere di più rispetto al primo tempo, in cui non siamo partiti bene. Loro sono la squadra più forte del campionato con il Napoli. Potevamo giocarcela meglio. Ci servirà d'esperienza per le altre partite difficili come questa. Continuiamo a lavorare, vogliamo restare in alto".

Il rapporto con Gasperini.

"Ranieri mi ha dato fiducia quando è arrivato, quando le cose non andavano bene. Da lì ho acquisito fiducia, quella che mi mancava per essere me stesso. Gasperini me ne sta dando ancora di più. Lui vuole che io sia sempre in area quando arriva il pallone dall'altra parte. Era una cosa che prima non pensavo".