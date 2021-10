Roma, Spinazzola accelera: Mourinho potrebbe riaverlo a disposizione a Sofia

vedi letture

Leonardo Spinazzola è in vantaggio sulla tabella del recupero dopo l'operazione effettuata lo scorso 5 luglio in seguito all'infortunio al tendine d'Achille subito nel corso dell'Europeo. L'esterno di Mourinho ha riniziato a correre e a fare qualche esercizio con la palla, percorso che proseguirà per almeno altre 2-3 settimane. Poi a novembre potrebbe tornare ad allenarsi un po' col gruppo, con l'obiettivo di tornare per uno spezzone di gara contro il CSKA Sofia il prossimo 9 dicembre. Il tecnico portoghese così, oltre a un centrocampista e ad un'alternativa a Karsdorp, a gennaio potrebbe ricevere in dono anche un altro titolare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.