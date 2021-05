Roma, staff sanitario in bilico: troppi infortuni, i Friedkin pronti a cambiare

In casa Roma Paulo Fonseca potrebbe non essere l'unico a pagare per una stagione al di sotto delle aspettative. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la rivoluzione dei Friedkin non si dovrebbe infatti arrestare solo al tecnico: anche lo staff sanitario è infatti nel mirino e gli infortuni di Veretout, Pau Loper e Spinazzola fanno riflettere. In discussione i metodi di preparazione, con la nuova proprietà che, dopo le 38 lesioni muscolari in questa stagione, vuole correre ai ripari tagliando i ponti con il passato.