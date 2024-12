Roma subito in campo verso la Samp: Paredes regolarmente in gruppo

vedi letture

Roma subito in campo dopo il ko di ieri sera contro il Como nel posticipo della domenica della 16^ giornata di Serie A. Lavoro di scarico per i giocatori maggiormente impegnati ieri sera, mentre gli altri hanno già iniziato a preparare la sfida di Coppa Italia in programma mercoledì 18 dicembre alle ore 21 allo stadio Olimpico.

La novità riguarda il rientro in gruppo di Leandro Paredes, assente al Sinigaglia contro il Como. Mentre resta ancora fuori Bryan Cristante, fa sapere VoceGiallorossa.