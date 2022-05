Roma, Tiago Pinto: "Mkhitaryan parla con l'Inter? Falso al 100%. Dybala? No comment"

vedi letture

Thiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Torino:

Su Mkhitaryan, il recupero per la finale di Conference League e l'interesse dell'Inter

"Abbiamo parlato sul tema del recupero per Tirana, solo per questo. Conosco molto bene Miki, la sua professionalità e sono sicuro al 100% che è una bugia quella del suo parlare con l'Inter. Sta pensando alla finale, poi per il mercato avremo tempo".

Dybala obiettivo della Roma?

"Sono sempre coerente. Abbiamo questa sfida della partita di oggi e parlare di mercato non aiuta a restare concentrati. Poi c'è mercoledì, poi per tre mesi parleremo di mercato".