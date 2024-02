Roma-Torino, le formazioni ufficiali: Smalling torna titolare, c'è Azmoun con Dybala

Sono ufficiali le formazioni di Roma e Torino, che si affronteranno tra poco nel posticipo della 26esima giornata di Serie A.

De Rossi conferma Svilar tra i pali e passa al 3-5-2, Kristensen e Angelino sugli esterni e Smalling (non giocava dal 1' dal primo settembre) a comporre il trio difensivo insieme a Mancini e Ndicka. A centrocampo, con Cristante, ci sono Paredes e Pellegrini, in attacco la coppia Azmoun-Dybala.

Juric non cambia molto rispetto alla sconfitta con la Lazio nel recupero disputato giovedì. A centrocampo Ricci prende il posto di Ilic e affianca Gineitis, mentre davanti conferma per Vlasic alle spalle della coppia Sanabria-Zapata

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Smalling, Ndicka; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Paredes, Angelino; Dybala, Azmoun. All. De Rossi

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Gineitis, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric