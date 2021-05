Roma, tornare a vincere entro tre anni: ecco la richiesta di Friedkin a Mourinho

Il piano di Dan Friedkin con l'arrivo di José Mourinho non è quello di chiedere al portoghese immediate vittorie, ma quello di tornare subito in Champions e di riaprire la bacheca dei trofei entro il 2024, dunque con un programma triennale, come il contratto firmato dallo Special One. Sul mercato i piani non saranno diversi dalla Roma "sostenibile" che gli americani avevano prospettato in precedenza, ma la presenza di Jorge Mendes come agente dell'allenatore, potrà essere di grande aiuto per Tiago Pinto in sede di trattative. A riportarlo è Il Tempo.