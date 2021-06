Roma, Totti ha rifiutato un ruolo da ambasciatore proposto dai Friedkin

La Roma e Francesco Totti si ritroveranno mai per davvero? Probabile, secondo Il Messaggero, ma i tempi non sono maturi. Per ora l'ex capitano giallorosso prosegue la sua attività da agente, dedicandosi allo scouting, ma il suo sogno sarebbe quello di tornare nel club che tanto ama con un ruolo operativo. Per ora i Friedkin gli avrebbero offerto soltanto una carica da ambasciatore e a Totti non interessa. In futuro, però, chissà.