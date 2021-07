Roma, tra oggi e domani test fisici per i calciatori. Giovedì primo allenamento di Mourinho

In casa Roma la stagione 2020/21 è pronta per iniziare: i giocatori arriveranno scaglionati tra oggi e domani per svolgere i test fisici. Giovedì mattina sono previsti i test performance ed è in programma alle 17 il primo allenamento guidato da Mourinho, il quale sarà presentato ai tifosi alle 13.30.