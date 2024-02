TMW Roma, trauma cranico per Llorente: il difensore ricoverato a Villa Stuart, tac negativa

All'85' Daniele De Rossi ha dovuto fare a meno di Diego Llorente. Il difensore della Roma, in seguito ad uno scontro aereo con Ueda, ha lasciato il campo. Non sono bastate le cure dello staff medico per far riprendere la sfida contro il Feyenoord al calciatore giallorosso che, seppur cosciente, è stato portato via in barella e sostituito per i minuti finali del match e per i tempi supplementari dal rientrante Ndicka, reduce dalle fatiche in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio campione.

Tac negativa

Le condizioni del difensore centrale sono comunque buone. Come raccolto dalla nostra redazione, il giocatore rimane ricoverato a Villa Stuart per un trauma cranico ma la tac al momento è negativa. Per domani è prevista la ripresa degli allenamenti. Non c'è tempo per rifiatare visto che all'orizzonte c'è la sfida contro il Torino in programma lunedì prossimo.