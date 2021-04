Roma, Veretout: "La nazionale è un sogno, farò di tutto per indossare quella maglia"

vedi letture

Nel corso dell'intervista all'emittente francese RTL, il centrocampista della Roma Jordan Veretout ha parlato della nazionale: "Per me indossare la maglia della nazionale è un sogno - riporta Vocegiallorossa.it -. Ci sono arrivato nell’Under 18, con una grande generazione di talenti, e abbiamo vinto il Mondiale Under 20. Farò di tutto per indossare questa maglia, è sicuramente un sogno".