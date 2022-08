Roma, Wijnaldum indosserà la 25. Niente obbligo: c'è l'opzione per il riscatto

Georginio Wijnaldum vestirà la maglia numero 25. Lo ha confermato la Roma nel comunicato relativo all'arrivo ufficiale del centrocampista olandese ex Liverpool. L'accordo con il Paris Saint-Germain è per un prestito annuale con opzione per il trasferimento definitivo al termine della stagione 2022-23: escluso quindi l'obbligo di riscatto di cui si era parlato negli ultimi giorni. Quanto ai costi, la società giallorossa non ha reso note le cifre, ma il riscatto è fissato attorno a 8 milioni di euro più bonus, mentre il PSG contribuirà per questa stagione all'ingaggio del giocatore, capitano dell'Olanda.