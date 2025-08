Ufficiale Mazza saluta il Monza e passa a titolo definitivo alla Giana Erminio. Accordo biennale

Nuovo volto in casa Giana Erminio, con il portiere che arriva dal Monza: è stato infatti raggiunto l'accordo con i biancorossi per Andrea Mazza, che lascia la Brianza e si trasferisce a Gorgonzola sottoscrivendo un accordo biennale.

Di seguito, la nota:

"A.S. Giana Erminio comunica di aver raggiunto un accordo con A.C. Monza per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Andrea Mazza, che vestirà la maglia biancazzurra sino al 30 giugno 2027.

Portiere classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Monza, con la Primavera 2 del club biancorosso ha conquistato la Primavera 1, giocando da titolare nella stagione 2023/24, al termine della quale ha firmato il suo primo contratto da professionista. Nella stagione 2024/25 ha stabilmente vestito i panni del terzo portiere in Prima Squadra, debuttando in Serie A a San Siro contro il Milan, il 24 maggio scorso.

Dopo l’inizio della preparazione con il Monza di mister Bianco, da oggi Mazza è a disposizione di mister Espinal e del suo staff".

Fa eco il comunicato della società brianzola: "AC Monza comunica che Andrea Mazza si trasferisce alla Giana Erminio a titolo definitivo.

In biancorosso dall’estate 2018, è stato prima protagonista con la Primavera e poi è diventato il terzo portiere della Prima Squadra, con cui ha fatto il suo esordio in Serie A in Milan-Monza dello scorso 24 maggio.

In bocca al lupo ad Andrea per la sua nuova avventura!".