Ronaldo in Portogallo e il futuro è sempre in bilico: lo United è l'alternativa alla Juventus

vedi letture

Che ne sarà di Cristiano Ronaldo? Se lo chiede La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il portoghese intanto è a Lisbona in attesa che parta l'avventura europea con la Nazionale. Due amichevoli poi il girone dove il 36enne di Madeira vuol essere protagonista. E dopo? Il futuro alla Juventus non è così certo: il Manchester United sembra il primo candidato ma tra la conferma di Edinson Cavani e le voci su Harry Kane, non è semplice. E poi c'è la questione fiscale e i vantaggi per le tasche di CR7 a confermare la sua posizione a Torino. Deciderà lui ma una cosa è certa: in caso di richiesta d'addio, la Juventus non lo tirerà per la manica supplicandolo di restare.