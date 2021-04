Ronaldo perdona una volta, poi fa male: Juve avanti, 1-0 sul Napoli. Che azione di Chiesa

La prima perdona, la seconda no. Cristiano Ronaldo, che nei primissimi minuti di Juventus-Napoli si era divorato un gol già fatto, porta in vantaggio la Vecchia Signora al tredicesimo minuto. Grandi meriti di Chiesa, che fa slalom tra Insigne e Hysaj a destra: cross teso in mezzo, CR7 si libera di Rrahmani e colpisce di prima intenzione. Il diagonale, potente e preciso, non lascia alcuna possibilità di replica a Meret. Juventus 1, Napoli 0.