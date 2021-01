Rui Vitoria su Tiago Pinto: "La Roma ha fatto un grande colpo, è un visionario e vincente"

"Maniacale, visionario, vincente". Così Rui Vitoria, ex allenatore del Benfica intervistato da La Gazzetta dello Sport su Tiago Pinto, nuovo direttore generale della Roma: "Tiago è uno dei migliori general manager del mondo, la Roma ha fatto un grande colpo, sono sicuro che farà benissimo. È il primo ad arrivare al campo e l’ultimo ad andar via, a volte dormiva nel centro sportivo. Gli dico sempre che è come un computer: analizza ogni cosa, sta sempre sul pezzo, conosce tutti i segreti della società che dirige. Per lui il suo club conta quasi più della sua famiglia. È un talento, insieme abbiamo vinto cinque trofei"