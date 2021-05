Sabitzer il grande obiettivo di Mourinho: l'austriaco del Lipsia tra i primi nomi per l'estate

L'edizione oggi in edicola de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato di José Mourinho e spiega che tra i nomi nella lista della spesa per l'estate potrebbe esserci anche Marcel Sabitzer. Il centrocampista del Lipsia è uno dei calciatori che avrebbe voluto come acquisti centrali anche al Tottenham. Uno che spera di trovare nella Capitale come grande colpo per la mediana da parte di Pinto.