Sacchi la pensa come van Basten: "Scudetto del '90? Il Napoli ce lo portò via con una truffa"

Arrigo Sacchi, ospite della trasmissione 'Un giorno da pecora', in onda su Rai Radio 2, in occasione del suo 75esimo compleanno, ha parlato anche della sconfitta più cocente della sua carriera, ai tempi del Milan: "È lo Scudetto del 1990. Ero profondamente deluso dalla giustizia perché ci avevano portato via un campionato con un truffa. Tutti avevano visto che Alemao era rimasto a terra a Bergamo anche se la monetina non gli aveva fatto così male. Giocavamo meglio del Napoli, sarebbe stato giusto se avessimo vinto noi. Quella volta ci furono cose poco chiare che poi ho saputo, ma sto zitto altrimenti mi mettono in galera. Diciamo che al politica non fu estranea alla vicenda". Anche Marco van Basten, non più tardi di due settimane fa, era tornato sulla vicenda, che evidentemente tormenta ancora tutti i protagonisti in rossonero.