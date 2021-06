Salernitana, trust bocciato. Fiduciari troppo vicini e proroghe: ora Lotito ha altro tempo

Manca l’ufficialità, ma l’iscrizione della Salernitana al prossimo campionato di Serie A è congelata. L'edizione online de Il Mattino riporta ulteriori dettagli rispetto all'anticipazione dell'ANSA: non convincono le modalità con cui il patron dei campani (e della Lazio) ha costituito il trust che dovrebbe guidare la Salernitana alla cessione. In particolare, i “guardiani” del trust (il generale dei carabinieri Vincenzo Coppo e il legale Matteo Giuseppe Masoni) sono considerati tutti troppo vicini a Lotito, così come l’amministratore unico, il generale Ugo Marchetti, già proposto nel 2017 dallo stesso Lotito come presidente di Lega Serie A. Scetticismo anche sulla durata del trust (in particolare sul sistema di proroghe che allungherebbe di 45 giorni i sei mesi inizialmente previsti) e sulla valutazione del club, non formalizzata ma stimata da Lotito sui 100 milioni di euro. Adesso il numero uno avrà qualche giorno di tempo, verosimilmente fino a sabato, per correggere i rilievi sollevati, altrimenti si terrà un consiglio federale straordinario per certificare la mancata iscrizione della società granata al prossimo campionato. Non intaccata la posizione della Lazio.