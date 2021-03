Samp, Bereszynski: "Oggi due punti persi, non possiamo prendere gol all'ultimo minuto"

vedi letture

Bartosz Bereszynski, difensore della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per analizzare il pareggio contro il Cagliari: "Nel secondo tempo abbiamo iniziato molto bene, sono molto contento per il mio primo gol e per la rete di Gabbiadini. Oggi abbiamo perso due punti, giocavamo in casa e vincevamo 2-1. Non possiamo prendere gol all’ultimo minuto. Sono contento di aver segnato, ma non posso festeggiare per il risultato. Non siamo contenti per come è finita la partita, ma ora pensiamo al Bologna".