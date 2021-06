Samp, Ferrero si gode Damsgaard: "Oggi non lo vendo. Vale dai 30 ai 50 milioni"

vedi letture

Nel corso dell’intervista rilasciata a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero ha parlato anche del gioiello Mikkel Damsagaard, protagonista a Euro 2020 con la Danimarca: “Oggi non so quanto vale perché non è in vendita, me lo tengo stretto e lo facciamo crescere, perché voglio arrivare a farci quei famosi soldi che ho nominato prima. Per me vale una forbice da 30 a 50. È come la canzone: uno su mille ce la fa. Lui ha talento e andrà lontano”.

Qui tutte le parole di Ferrero.