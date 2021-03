Samp, Ranieri dopo il derby: "Tutti vogliono vincere, ma i giudizi devono essere ponderati"

vedi letture

La Sampdoria conquista un punto importante nel derby contro il Genoa, rimontando lo svantaggio maturato nelle prime fasi del secondo tempo. Una partita che Claudio Ranieri analizza così ai canali ufficiali del club: "Abbiamo iniziato bene ma siamo stati troppo precipitosi. Poi l’andamento è stato pari. Il loro vantaggio è nato su un rimpallo che Zappacosta ha sfruttato come meglio non avrebbe potuto. Ma noi abbiamo reagito bene e la squadra ha corso come al solito. Meglio rimontare che essere ripresi. Certo che senza pubblico già è brutto il calcio professionistico – si rammarica il tecnico -, ma i derby senza la coreografia dei tifosi non sono calcio. Noi, insieme l’Inter, siamo la squadra che ha segnato di più su calcio d’angolo: i nostri trovano il tempo giusto per andare a staccare, Candreva tra l’altro è molto bravo a crossare. Ha fatto sei assist e quattro gol: è importante per noi. Aspettiamo Keita che ci darà sempre di più. Ci eravamo fermati due volte, ma con Lazio e Atalanta: non si sta chiedendo troppo a questa Samp? Tutti vogliono vincere, ma i giudizi devono essere ponderati. Questa è una squadra che alcune lacune ce l’ha e facciamo di tutto per colmarle".