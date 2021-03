Sampdoria, 29 tiri a favore senza concretizzare? Ranieri: "A volte gira male..."

I numeri dicono 29 tiri a favore della Sampdoria, perché non siete riusciti a concretizzare? Intervenuto in conferenza stampa dopo il ko del Dall'Ara contro il Bologna, il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri ha risposto anche a questa domanda: "A volte gira male... Basta vedere come abbiamo preso i due gol. Un demerito è quando non si tira in porta, oggi invece dovevamo essere più lucidi e più sereni, ma ci siamo sempre arrivati a tirare, quindi peccato".

