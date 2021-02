Sampdoria-Atalanta, le formazioni ufficiali: giocano La Gumina e Sportiello dal 1', non c'è Pessina

vedi letture

La domenica di Serie A ha il via a Genova, dove Sampdoria e Atalanta scendono in campo alle 12:30. La squadra di Ranieri vuole riscattare la sconfitta dello scorso turno contro la Lazio, quella di Gasperini per dimenticare il ko contro il Real Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions.

Di seguito le formazioni ufficiali :

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Damsgaard, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; La Gumina. All. Ranieri

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini

Le scelte degli allenatori - Ranieri fa un ampio turnover, cambiando tutto in attacco. Davanti c'è il tandem Verre-La Gumina. In panchina, oltre a Quagliarella e Keita, anche Candreva. Dietro, in coppia con Yoshida, c'è Ferrari. Jankto e Damsgaard gli esterni di centrocampo. Nell'Atalanta Ilicic ancora dalla panchina, d'altra parte dopo la gara con il Real l'allenatore era stato molto chiaro sullo stato di forma dello sloveno. Davanti manca Zapata, infortunatosi in Champions: Muriel è il terminale offensivo, dietro di lui ci sono Malinovskyi e Pasalic. Un cambio nel terzetto difensivo, Palomino per Djimsiti. Tra i pali Sportiello al posto di Gollini. Linea di centrocampo confermata in blocco.