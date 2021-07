Sampdoria, D'Aversa: "Motivo di grande orgoglio sedere sulla panchina che è stata di Boskov"

vedi letture

Roberto D'Aversa, nel corso della presentazione come nuovo allenatore della Sampdoria, ha richiamato il ricordo di uno dei più grandi tecnici nella storia del club: "Le mie prime parole sono di ringraziamento al presidente Ferrero e alla Sampdoria per l'opportunità che mi ha concesso. Ho avuto la fortuna di indossare questa maglia e sono ancora forti le emozioni che la Gradinata Sud sa trasmettere. Ho giocato qui solo sei mesi ma mi è rimasta la voglia di tornare e per me è un onore essere qui ad allenare la Sampdoria nel suo 75° anno. Per me è motivo di grande orgoglio sedere sulla panchina che è stata di Boskov, un grande allenatore e un grande comunicatore".